Trasferta amara per il Santa Marinella nella terza giornata di Promozione. Sul campo Desideri di Fiumicino, i santamarinellesi di mister Daniele Fracassa,escono sconfitti per 2 a 1. Mai risultato può essere considerato così bugiardo. I rossoblù infatti, hanno tenuto a bada gli avversari per gran parte della gara mantenendo una certa supremazia territoriale. Ma poi sono incappati in un direttore di gara poco attento ai fuorigioco ed ha annullato due gol inspiegabilmente a Cerroni e brutti, poi, come spesso succede in questi casi, a pagare dazio sono proprio quelli che meritavano di vincere. Per il Fiumicino sono andati in gol Forcina che ha messo a segno l’1 a 0. A pochi minuti dal termine Cerroni pareggiava ma a tempo scaduto Lombardia dava i tre punti alla sua squadra.

«Una sconfitta immeritata – tuona mister Fracassa - il Santa Marinella ha fatto valere la sua superiorità in campo. Ci sono stati annullati due gol, quelli di Cerroni e Brutti in modo inspiegabile. Abbiamo iniziato la gara in modo strepitoso e dopo pochi minuti dall’inizio Cerroni ha colpito una traversa a portiere battuto. È stato un vero peccato. La potevamo vincere in modo tranquillo. Poi, allo scadere del primo tempo, un calcio di punizione dal limite ha portato il Fiumicino in vantaggio. Ma non ci siamo abbattuti, abbiamo pareggiato con Cerroni e a qualche minuto dalla fine c'è stata una disattenzione in difesa che ci è costata la sconfitta. Una battura di arresto che rovina una prestazione veramente di altissimo livello. Se c'era una squadra che doveva portare via l'intera posta in palio, quella era il Santa Marinella. Mi dispiace tanto per i ragazzi. Ci sono rimasti male ma ci deve far riflettere, perché bisogna fare attenzione fino al novantacinquesimo minuto».

«Sinceramente è un risultato bugiardo – dice il Ds Di Fiordo -perché noi abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo giocato con personalità, abbiamo preso una traversa, ci sono stati annullati due gol ed abbiamo mancato altre due occasioni clamorose per vincere. Purtroppo abbiamo preso gol su un calcio di punizione diretto ma poi abbiamo pareggiato e al novantatreesimo, una punizione laterale in area, ci è costata tre punti. La squadra va decisamente meglio, però dobbiamo reagire».

