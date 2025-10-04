ALLUMIERE - La comunità di Allumiere è con il fiato sospeso, in attesa di notizie sulle condizioni del bambino di dieci anni che nel primo pomeriggio di oggi è caduto dalla sua bicicletta, battendo violentemente la testa e riportando un trauma cranico.

Dopo la caduta il bimbo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia, dove i medici hanno prestato le prime cure e disposto gli accertamenti necessari. Successivamente, viste la gravità e la delicatezza del quadro clinico, è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Tutta la comunità si è stretta attorno alla famiglia del bambino con profondo affetto, preoccupazione e speranza.

"In queste ore difficili, il pensiero e la preghiera di tutti sono rivolti al nostro piccolo - ha sottolineato il parroco durante l'omelia nella messa della Contrada Burò - con l’augurio che possa presto tornare a correre e sorridere come sempre".

