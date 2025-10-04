CIVITAVECCHIA – Dopo l’acquisizione ufficiale da parte dello Stato avvenuta a luglio, le Terme di Traiano compiono un nuovo passo verso il rilancio. La giunta comunale ha approvato lo schema di accordo che concede in uso gratuito il complesso monumentale alla Direzione Regionale Musei del Lazio del Ministero della Cultura, già titolare della gestione istituzionale del sito, con l’obiettivo di rilanciare l’area archeologica attraverso iniziative culturali e turistiche condivise. L’accordo, della durata di cinque anni, punta a rafforzare la rete dei luoghi della cultura e a garantire le migliori condizioni di utilizzo e accesso per cittadini e visitatori, nel rispetto delle esigenze di tutela e conservazione, per un futuro di maggiore fruibilità e valorizzazione. Non è previsto alcun canone a carico dell’ente concessionario, mentre il Comune si riserva la possibilità di utilizzare gli spazi per attività istituzionali previo accordo con i Musei del Lazio. Già a luglio la Direzione Musei del Lazio aveva salutato l’ingresso del sito nella rete museale nazionale come un momento storico, sottolineando che le Terme, insieme al Museo Archeologico Nazionale, rappresentano ora i due poli statali di Civitavecchia. «L’intesa – si legge – permetterà di attivare sinergie utili a potenziare l’offerta culturale di Civitavecchia e a promuovere il sito a livello locale, regionale e nazionale». L’accordo potrà essere rinnovato alla scadenza, ma non in modo automatico: eventuali proroghe dovranno essere ridiscusse tra le parti.

