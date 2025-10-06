PHOTO
Tragedia questa mattina sulla linea ferroviaria Viterbo Roma dove è stato trovato il cadavere di una persona tra Oriolo Romano e Capranica, in circostanze ancora da chiarire.
Il fatto si è verificato al chilometro 60 ed è stato dato subito l’allarme.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.
La circolazione dei treni è stata sospesa per consentire alla polfer e alla polizia scientifica di eseguire tutti i rilievi del caso.
Secondo quanto trapelato la vittima sarebbe un uomo la cui auto è stata trovata nei pressi dei binari.
Le forze dell’ordine non escludono al momento, alcuna ipotesi compresa quella del gesto volontario
Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che i treni regionali potrebbero registrare ritardi, variazioni di percorso o cancellazioni.