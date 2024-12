Nonostante le festività il Santa Marinella continua a lavorare sul campo per poter essere pronta, all’inizio del nuovo anno, a difendere la sua posizione in classifica. La fase finale del girone di andata sta per chiudersi e il direttore generale Bruno Luci confessa alla Provincia il suo pensiero su come sono andate le cose fino ad oggi. «Devo dire che stiamo rispettando le aspettative di società e tifosi - afferma Luci - però pensare ora ad un eventuale salto di categoria mi sembra prematuro, perché non ci abbiamo mai pensato e ancora non ci sono i presupposti per poterci pensare. Ci sono da giocare ancora 23 partite, cioè tutto il girone di ritorno più le quattro mancanti del girone di andata e dunque ci sono tantissimi punti in palio. Quello che mi conforta è che siamo in testa alla classifica e se giocheremo da grande squadra, abbiamo ottime possibilità di confermarci nelle posizioni di vertice». Come giudica la scelta della società di affare la squadra a Daniele Fracassa? «La scelta del tecnico sicuramente è stata studiata ed è stata azzeccata, perché negli ultimi anni Fracassa ha dimostrato di essere un allenatore emergente. Nonostante la sua giovane età ha fatto anche la categoria Eccellenza. È un allenatore sicuro di sé, che sa quello che fa e come farlo e quindi la società ha puntato su di lui proprio perché c'erano tutti i presupposti che potesse far bene». Cosa ne pensa dell’attuale rosa a disposizione del tecnico? «La rosa attuale è più che valida, è stata assortita in maniera da avere anche delle alternative in panchina. Ci mancavano due acquisti e cioè un secondo portiere e un centrocampista e li abbiamo presi, dunque la rosa è completa, ma se fosse necessario puntellare qualche reparto vedremo, allo stato attuale la rosa è più che valida per difendere la prima posizione per ora e rimanere in alto il più possibile, perché è stato fatto appunto un lavoro certosino da parte della proprietà che ha dato delle direttive ben precise. Un ottimo lavoro svolto dal nostro direttore sportivo Stefano Di Fiordo che ha portato quasi tutti i calciatori che mister Fracassa avrebbe gradito avere nella rosa e quindi diciamo che anche sotto l'aspetto organizzativo e gestionale è stato fatto, fino ad ora, un ottimo lavoro. Presumo che ci siano i presupposti per poter continuare con questo andamento, però poi alla fine è il campo che parla e al termine del campionato potremmo dire e certificare se abbiamo lavorato bene».

©RIPRODUZIONE RISERVATA