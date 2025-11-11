PHOTO
Conquistano 2 punti in trasferta le ragazze di Santa Marinella, tornando dal Palafucini di Roma con una bella vittoria. La squadra romana è una nuova iscritta al campionato di serie C, un gruppo giovane e atletico, che con la guida di Coach Cardinale porta in campo tanta voglia di fare bene.
Le tirreniche si presentano in panchina a ranghi un po’ ridotti a causa di qualche acciacco settimanale, ma non meno pronte ad affrontare al massimo la partita.
La partenza è forte, con 19 punti realizzati nel primo quarto, difesa alta e, come da protocollo, tanta velocità in campo.
Nel secondo quarto però qualche errore in fase di finalizzazione e un po’ di incertezza non permettono di aumentare il distacco nonostante la buona difesa (13-27).
Al rientro dall’intervallo lungo Coach Precetti si trova a far giocare la squadra su qualche meccanismo nuovo, complice anche l’infortunio di Pennesi, e ottiene dalle ragazze un’ottima risposta.
Negli ultimi due quarti si vede una buona circolazione di palla, attenzione in difesa e soluzioni offensive costruite, che dimostrano la volontà delle singole di mettersi a disposizione della squadra.
Le padrone di casa non riescono a rientrare e la partita si conclude con un punteggio finale di 31 – 54 per le tirreniche.
Una vittoria soddisfacente, da cui portare a casa nuovi spunti di riflessione per la squadra e le possibilità di crescita.
Questa settimana l’impegno dovrà essere ancora più intenso per correggere velocemente le sbavature ed arrivare pronti al match previsto con il turno casalingo infrasettimanale di venerdì 14 novembre.
MONTESACRO 1987 BLU Mucci 9; Solina, Cicuti, Muccioli, Martino, Espositi, Borzillo 4, Simonelli 11, Marziali 2, Airoldi 3. All. Silvia Cardinale
ASD S. MARINELLA Amorosi 8, Bronzolino, Caccamo 9, Casciani 4, Del Vecchio 3, Maggi 2, Moretti, Pennesi 4, Rateanu 10, Rogani 6, Spirito, Terenzi 8. All. Daniele Precetti; Ass. Donato Colucci.
@RIPRODUZIONE RISERVATA