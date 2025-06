Bruno Luci non è più il direttore generale del Santa Marinella. La notizia è cominciata a diffondersi nelle scorse ore ed ha trovato certezza quando abbiamo contattato il diretto interessato. Gli impegni personali non permettono all’esperto dirigente di poter rimanere all’interno dell’organigramma della società del presidente Orazio Sanfilippo.

«Il ruolo di direttore generale è delicato e ricco di impegni – afferma Bruno Luci – per cui se non riesci a viverlo a pieno, è meglio fare un passo indietro. Ho riflettuto molto nelle ultime settimane ed alla fine ho deciso di andare via, gli impegni personali incalzano e non riesco a dare il sostegno che la società merita.

Ringrazio il presidente Orazio Sanfilippo, il vice presidente Patrizio Gramegna, i consiglieri Venanzio Bravetti e Fabrizio Di Stefano, che mi hanno sempre supportato ed hanno creato un clima ideale, con un lavoro ottimale. Sono del parere che abbiamo costruito un organico importante. Ho vissuto in una vera e propria famiglia, dove c’è equilibrio. Questi sono concetti importanti, visto che svolgo il ruolo di dirigente sportivo da 25 anni, trasformandolo in passione e professione. Faccio i migliori auguri a mister Daniele Fracassa, a cui sono legato da 35 anni, sin dai tempi in cui ero con lui e lo vidi giocare con la Juniores Nazionale del Civitavecchia allenata da mister Buffardi».

Ma cosa c’è nel futuro di Bruno Luci?

«Ho avuto contatti con altre società – conclude il dirigente – ma non è detto che si vada in porto. Sto comunque prendendo in considerazione le proposte che mi sono giunte».

