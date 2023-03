Sport

Santa Marinella, ecco i primi rinforzi

CALCIO, PROMOZIONE. Dopo aver rinnovato l’organico dirigenziale, la società ora si concentra sul mercato. Presi gli under Cadau, Giorgetti e Neto; in rossoblu anche i senior Remondi e Boriello. Il difensore ex Civitavecchia: «Qui con tanti stimoli e convinto che possiamo fare bene»