Alla vigilia dell’incontro esterno con la Longarina, in programma questa mattina alle 11 allo Stadio Enzo Tutti, il Santa Marinella si è assicurata le prestazioni di uno dei più prolifici giocatori del campionato di Promozione. Parliamo di Francesco Brutti, trentenne di Santa Marinella, che venerdì ha firmato il cartellino con la squadra della sua città.

Il ragazzo dopo un brutto infortunio subito con il Manciano, che lo ha fermato per diversi mesi, ad agosto ha iniziato la preparazione con il Santa Marinella e solo alla vigilia della gara con la Longarina è stato tesserato. Il curriculum di Brutti è lungo, ha giocato oltre che con il Santa Marinella anche con il Gaeta e il Civitavecchia in serie D, con il Pescia Romana, il Manciano, la Csl Soccer e Canale Monterano.

«Un valore aggiunto per noi - dice il direttore generale Bruno Luci - in accordo con il tecnico, abbiamo voluto ampliare il reparto offensivo con un calciatore di qualità e di provata esperienza, avendo giocato in serie D con il Gaeta e il Civitavecchia 1920 e maturato esperienze anche fuori regione. Brutti classe 1993, non avrà problemi di inserimento, avendo fatto la preparazione con la nostra squadra».

Dunque, questa mattina, lo troveremo in panchina pronto, forse, per fare il suo esordio.

«Siamo alla quinta giornata di andata del campionato di Promozione - dice mister Fracassa - ed andiamo in trasferta sul campo della Longarina Totti Soccer School. Da quello che sappiamo è una squadra molto giovane ha fatto dei risultati altalenanti ma per noi è un'occasione importante per fare risultato. La squadra sta bene, ha il morale alto perché comunque quando poi vinci viene tutto più semplice la vittoria col Civitacastellana in rimonta ci ha tolto quelle scorie che si erano create intorno al gruppo per l’assenza di vittorie, ma non c'era nessuna preoccupazione, bastava soltanto una scintilla. Adesso la parola d'ordine di questa giornata è dare continuità. Dobbiamo dare continuità a quanto di buono abbiamo fatto domenica scorsa e quindi concentrarci su questa partita che sarà sicuramente complicata perché comunque una squadra giovane ha dei pregi e dei difetti, sicuramente andranno molto forte, saranno aggressivi su tutte le zone del campo. Però noi siamo ci siamo allenati molto bene questa settimana, purtroppo abbiamo indisponibili Gaudenzi che speriamo di recuperare tra una settimana circa e Monteneri sofferente per un affaticamento all'adduttore. Ha firmato, finalmente, Francesco Brutti che è un attaccante importante, conosce bene la categoria è ha un passato molto importante. Va a rinfoltire un reparto già forte con Cerroni, Tabarini e Trincia, Quindi la presenza di Brutti è un'alternativa che ogni allenatore vorrebbe».

