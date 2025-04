Una cosa è certa, se i tirrenici continueranno a collezionare risultati negativi come hanno fatto in queste prime dieci giornate del girone di ritorno, dove hanno ottenuto solo undici punti, l’obiettivo dei playoff diventa irraggiungibile. Nella seconda parte del campionato i ragazzi di mister Fracassa hanno rimediato due vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. Numeri che penalizzano il team tirrenico che quest’anno ha messo una cifra consistente per raggiungere il traguardo della promozione. Un problema che anche il tecnico sottolinea nel suo colloquio prepartita. «Dopo la partita di domenica scorsa contro il Borgo Palidoro che abbiamo perso per due a zero - spiega Fracassa - c'è bisogno di ripartire immediatamente. Abbiamo avuto un confronto con i ragazzi e sono convinto che ognuno ha capito l'importanza della partita con il Morandi per superare tutti insieme questo periodo negativo e per fare quadrato». Domani mattina alle ore 11 il Santa Marinella ospiterà all’Ivano Fronti il Morandi, squadra che viaggia all’ottavo posto in classifica. L’obiettivo per i padroni di casa deve essere a tutti i costi la vittoria, in quanto con un risultato diverso Brutti e compagni potrebbero essere scavalcati dalla tre dirette inseguitrici Ostiantica, Tolfa e Atletico Salaria Vescovio che sono distanti rispettivamente uno, due e tre punti dalla seconda in classifica. «Il Morandi deve essere un'occasione per rientrare in gioco - prosegue il mister - perché il campionato è ancora lungo e può riservare tante sorprese. Però bisogna dare una sterzata a questo momento negativo, la parola d'ordine è ripartire tutti insieme. Con il Borgo Palidoro abbiamo fatto un buon primo tempo, ma nel secondo siamo stati evanescenti. Una squadra come la nostra non può permettersi di giocare solo un tempo oppure mollare alla prima difficoltà che si è creata sul campo. Questo è inammissibile da parte di tutti. Siamo consapevoli di questa situazione e ne vogliamo uscire, ripeto, tutti insieme, per fare un gran finale di campionato». Domani rientra in campo Gallitano dopo la squalifica, ma ci sarà da valutare le condizioni di Cerroni che accusa un affaticamento. «Dobbiamo vedere se ce la farà perché in sette giorni giocheremo tre partite - conclude Fracassa - infatti dopo il Morandi, mercoledì andremo a Roma contro la Duepigreco per chiudere il trittico domenica con il Ronciglione».

