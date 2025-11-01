Per la settima giornata del campionato di Promozione il Santa Marinella sarà di scena (alle 14.30) sul campo del Capranica. Una gara molto delicata perché i padroni di casa sono in una posizione precaria di classifica. Di contro, invece, i tirrenici vengono da due successi consecutivi che hanno lanciato i rossoblu al settimo posto in graduatoria. Sul fronte acquisti novembrini, c’è da registrare il ritorno del difensore Alessandro Caforio proveniente dall’Ostiantica, un rinforzo di livello per i tirrenici che avevano bisogno di stringere le maglie davanti al loro portiere.

«Ad Ostia stavo bene – dice Caforio – ma per un problema familiare mi son visto costretto ad avvicinarmi a casa. Comunque mi ha fatto molto piacere ritornare da dove me ne sono andato cinque mesi fa. Era un divorzio che non mi sarei aspettato, ma è ancora più bello dopo questa breve separazione, ritornare a casa e ricominciare da dove avevo lasciato. Con i ragazzi ero in contatto e quindi seguivo le sorti della squadra. Non potrò essere disponibile per la gara con il Capranica ma ci sarò con il Pescia Romana». «A Capranica troveremo un ambiente particolare – dice mister Fracassa - perché la loro arriva da una settimana molto delicata dato che ha cambiato il tecnico e quando si cambia allenatore ci sono sempre delle motivazioni importanti, sia per i calciatori che per l'ambiente. Noi invece stiamo in salute, veniamo da due vittorie consecutive senza subire gol. Questa è la cosa fondamentale. Ci siamo allenati molto bene in settimana e tra l'altro c’è la novità Caforio, che non scenderà in campo perché è stato tesserato in settimana ma verrà reintegrato piano piano. Abbiamo preparato la partita con le contrapposizioni del Capranica che è una squadra che, secondo me, per i nomi che ha non rispecchia il tipo di classifica attuale, quindi sono convinto che sarà una partita tosta in un ambiente molto caldo. Sono convinto che il Santa Marinella farà una grossa prestazione perché vogliamo continuare la striscia positiva, portando via punti che sarebbero importanti per la nostra classifica».

©RIPRODUZIONE RISERVATA