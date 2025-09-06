Nei 32esimi di finale di Coppa Italia, stamani il Santa Marinella, se la vedrà allo Stadio Fronti in una sfida inedita contro il Cerveteri. Questa è la gara di andata, l’incontro di ritorno è in programma il 14 settembre a Cerveteri. Dunque, la nuova stagione agonistica inizia con una gara dalle mille incognite in quanto i tirrenici hanno cambiato molto nel mercato estivo mentre gli etruschi vogliono dimostrare di essersi lasciati alle spalle una stagione negativa, salvata solo ai play out. La partita è in programma alle 11 e prima dell’incontro verrà premiato il capitano rossoblù Alessio Gallitano, per aver raggiunto, la scorsa stagione con la maglia del Santa Marinella, il traguardo delle 100 presenze.

«Sarà una partita difficile – dice mister Ferretti - contro una squadra attrezzata e ben organizzata. Da parte nostra èancora presto per dire quale peso avrà questa squadra in campionato,ma avrò sicuramente qualche indicazione in più rispetto a una settimana fa. E’ chiaro che non essendo un’amichevole, dai ragazzi mi aspetto che entrino in clima campionato, con la mentalità che serve per affrontare partite come queste. Vedrò dove ci sarà da lavorare. Non ho sciolto le riserve su chi mettere in campo, valuterò in base alle condizioni di ciascuno».

«Diciamo che inizia il calcio che conta dopo due settimane di preparazione – spiega il tecnico Fracassa - è un'annata anomala perché iniziamo con la Coppa Italia, prima del campionato ed affronteremo il Cerveteri. La squadra ha avuto dei buoni progressi, stiamo facendo un buon lavoro, chiaramente va centellinato perché comunque non puoi fare dei carichi eccessivi perché poi vai subito in gara ufficiale e abbiamo studiato un piano per arrivare pronti all'appuntamento, perché ci teniamo moltissimo a passare il turno, a fare una grossa prestazione davanti ai nostri tifosi, perché ancora brucia l'eliminazione dell'anno scorso al primo turno.

Quindi mettiamo le spalle quello che è successo, guardiamo avanti e affrontiamo questo giovane Cerveteri, con un allenatore molto esperto che ha una squadra solida che sa ripartire, quindi una squadra che lascerà molto campo al Santa Marinella, ma allo stesso tempo è pronta ad agire di contropiede, quindi dobbiamo essere bravi a lavorare sulle verticali e sulla difesa preventiva perché sarà una partita palla su palla, nel senso che bisogna essere forti, bisogna essere coraggiosi, perché è una squadra che vuole arrivare deve essere coraggiosa. Cercheremo di fare un risultato importante per mettere dalla nostra parte il passaggio del turno. Per quanto riguarda la rosa, purtroppo abbiamo Alessio Tranquilli che non sarà dei nostri perché lavora e Orlando che ha un affaticamento. Parte dalla panchina anche Brutti che ha risentito di un fastidio al ginocchio, per il resto sono tutti a disposizione».

