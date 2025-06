Un'eccellente notizia riempie d'orgoglio il mondo della pallavolo civitavecchiese: Leonardo Sandu, giovane talento classe 2007, farà il suo debutto nel prestigioso roster di Superlega con la blasonata Trentino Volley. Un traguardo significativo che sottolinea l'importanza del lavoro svolto nel vivaio locale.

Sandu è un vero e proprio prodotto dell'Asp Civitavecchia, avendo mosso i primi passi e sviluppato le sue doti proprio all'interno del club. La sua crescita è poi proseguita e consolidata nei due anni in cui ha militato nel consorzio Etruria Volley, frutto della proficua collaborazione tra l’Asp e Tuscania Volley. Questo percorso ha evidentemente gettato le basi per l'approdo in una delle realtà più importanti della pallavolo italiana ed europea.

La soddisfazione è palpabile nelle parole della presidente dell'Asp, Marina Pergolesi: « Il merito, oltre al buon lavoro in asp, è anche nell’ aver creduto e perseguito il progetto del Consorzio Etruria. Il merito va quindi condiviso con il Tuscania Volley che ci ha aiutato ne l individuare per Leo il progetto migliore in una società come il Trentino Volley, che è una fucina di grandissimi giocatori. Siamo certi che tante persone vogliano bene a questo ragazzo e saranno ben felici di aver, anche in minima parte, contribuito alla crescita di Leo».

L'arrivo di Sandu in Superlega con Trentino è la testimonianza del valore dei vivai locali e della capacità di formare atleti pronti per i massimi livelli. Un risultato che celebra non solo il talento di Leonardo, ma anche l'impegno e la visione delle società del territorio che hanno creduto in lui, Pallavolo Civitavecchia e Tuscania Volley.

