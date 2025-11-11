Nei prossimi giorni uscirà il bando per la nuova gestione dell’impianto di calcio a 5 di via Giulio Cerruti, meglio conosciuto con il nome di San Liborio Stadium. Ad annunciarlo è il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico. La questione è molto di attualità, poiché il campo, gestito dal Sodalizio San Liborio, sta vedendo il termine della gestione, fissato per sabato prossimo.

«A breve dirameremo il bando – afferma il delegato Patrizio Pacifico – non ci dovrebbero essere problemi. In queste ore definiremo le situazioni anche per altri impianti. Tra questi anche quello di San Liborio, che è un po’ più semplice anche per questioni di piano economico e finanziario. Vogliamo arrivare a dama in breve tempo anche per la piscina di via Maratona e il PalaGalli».

