Con l’arrivo dell’estate, il caldo e le giornate all’aria aperta riportano al centro dell’attenzione una disciplina che ormai è diventata un must nella stagione estiva: il beach volley.

Anche quest’anno la società San Giorgio non si è fatta trovare impreparata, proponendo una serie di eventi che fondono sport, socialità e tanto divertimento.

Dopo l’ottima riuscita del primo torneo stagionale, andato in scena sabato 28 e domenica 29 giugno, la passione per la sabbia continua a dominare la scena.

In occasione della stagione sportiva 2024-2025, per tutti gli appassionati, l’attesa è già alle stelle con il secondo grande appuntamento. Grazie alla collaborazione con la Roma Beach Tour, venerdì 18 luglio sarà lo stabilimento “Le Palme Sporting Club” a dare spettacolo. L’iniziativa, che vedrà il campo diventare teatro di sfide avvincenti e spettacolari, prevederà lo svolgimento sia di un 3 vs 3 misto - dalle 19 alle 21 - che di un 3 vs 3 maschile dalle 21 alle 23. Tecnica e inclusività, intensità e spettacolo. Ci sono tutte le premesse per chi cerca agonismo, con l’opportunità al contempo di vivere una giornata diversa, tra amici, sole e spirito sportivo.

INFO, FORMULE E MODALITÀ D'ISCRIZIONE. Un’occasione imperdibile non solo per i tesserati della San Giorgio, ma anche per chiunque desideri avvicinarsi al beach volley, godendosi una giornata in un ambiente accogliente e dinamico.

Le regole di gioco seguiranno la formula classica della pallavolo: ogni incontro si disputerà al meglio di un set da 25 punti, con la possibilità per ciascuna squadra di iscrivere una sola riserva.

Dopo una prima fase a gironi, il torneo entrerà nel vivo con la fase a eliminazione diretta, in cui ogni compagine avrà comunque garantiti almeno quattro set giocati, a garanzia di un’esperienza piena e coinvolgente per tutti i partecipanti. Per quanto riguarda le iscrizioni, la quota di partecipazione è fissata a 15 euro a persona, mentre per chi desiderasse competere in entrambe le categorie (misto e maschile), il costo complessivo sarà di 25 euro.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 333-7623985.

