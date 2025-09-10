La nuova stagione sportiva è alle porte e per la San Giorgio Pallavolo è tempo di ufficializzare i partner che accompagneranno il percorso 2025-2026. Una serie di conferme importanti e nuove collaborazioni che testimoniano la fiducia crescente nel progetto sportivo della società di Maccarese, sempre più radicata nel tessuto sociale del territorio.

FARMACIA SPADA, LA SALUTE AL SERVIZIO DELLO SPORT. Anche quest’anno la Farmacia Spada di Fregene rinnova la vicinanza alla San Giorgio Pallavolo. Da sempre punto di riferimento per la salute e il benessere della comunità, la farmacia conferma il proprio impegno a favore dello sport giovanile, condividendo con la società valori fondamentali come prevenzione, cura e attenzione alla persona.

VIGNA61, IL VINO DI QUALITÀ SCENDE IN CAMPO. Tra le novità di quest’anno, l’ingresso di Vigna61, realtà vitivinicola che unisce tradizione e innovazione. L’azienda si distingue per la qualità dei propri vini, frutto di ricerca e passione, e ha scelto di sostenere la San Giorgio Pallavolo condividendo una visione fatta di impegno e crescita costante. Un nuovo partner che porta con sé la forza della terra e il valore dell’eccellenza.

BENNY’S PUB, UNA CONFERMA CHE SA DI CASA. Anche per la nuova stagione, Benny’s Pub sarà al fianco della società. Il locale, conosciuto a Fregene per la sua atmosfera accogliente e l’ampia scelta di birre artigianali, è ormai un punto di riferimento per tanti appassionati. La conferma del sostegno di Benny’s sottolinea il legame profondo tra sport, territorio e socialità. Un partner che accompagna la squadra con entusiasmo e continuità.

MACCARESE SPA, CONFERMATO IL MAIN SPONSOR. A completare il quadro, la conferma più prestigiosa: Maccarese Spa sarà ancora una volta Main Sponsor della San Giorgio Pallavolo. Storica azienda agricola del territorio, Maccarese SpA rappresenta un’eccellenza locale per tradizione, professionalità e visione. La rinnovata fiducia è motivo di orgoglio per tutta la società sportiva, che trova in questa collaborazione un vero motore di crescita. Le partnership per la stagione 2025-2026 consolidano la San Giorgio Pallavolo come realtà sportiva di riferimento non solo nel territorio maccaresano, ma in tutta l’area. La presenza di sponsor radicati nel territorio, capaci di unire mondi diversi come salute, enogastronomia e agricoltura, dimostra che lo sport può essere un punto di incontro autentico tra persone, imprese e comunità.

