Dal 5 all’11 luglio 2026 il Monte Amiata diventa il cuore pulsante della pallavolo giovanile, con la prima edizione del Volley Summer Camp firmato San Giorgio. Quest'ultima, società pallavolistica fiumicinese, ha organizzato una settimana dedicata allo sport, alla natura e all’amicizia, pensata per regalare agli atleti un’esperienza indimenticabile e divertente. Il camp è aperto alle categorie Under 12 M/F, Under 13F, Under 14 M/F, Under 16F e Under 17M, unendo la formazione tecnica a momenti di svago immersi nel verde. I partecipanti alloggeranno in pensione completa presso l’Hotel Da Venerio di Castel del Piano, a pochi minuti dagli impianti sportivi di via Campo Grande, dove si terranno gli allenamenti quotidiani guidati dallo staff della società. Non mancheranno di certo le attività extra, dai pomeriggi di relax alle piscine del Campo di Sole, ad un’adrenalinica giornata al Parco Avventura Indiana Park Amiata. Concludendo poi, con un’emozionante escursione in vetta al Monte Amiata accompagnati da una guida esperta. Il costo del camp è di 600 euro, con prenotazione tramite acconto pari all'esatta metà dell'importo. Per chi vorrà iscriversi entro gennaio, potrà usufruire del potenziamento estivo gratuito, un’occasione in più per migliorare le proprie capacità tecniche e fisiche. Per maggiori informazioni è possibile contattare Giorgia al numero 366 4667742 o Simone al 333 7623985.

