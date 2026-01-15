I tifosi del Cerveteri che seguiranno la squadra a Ladispoli, saranno ospitati nel settore a fianco della tribuna coperta. E' lo stesso spicchio di stadio da dove assistettero allo spareggio play out in Eccellenza a maggio del 2023. La decisione assunta dalla Questura di Roma, si estende anche per le gare giovanili, sempre tra Ladispoli e Cerveteri che si giocheranno nella stessa giornata. Il costo del biglietto, a meno di cambiamenti, sarà di 5 euro. Da Cerveteri arriveranno tantissimi sostenitori, pronti a spingere la truppa di Ferretti alla vittoria. Nello spareggio del 2023, come certifica la foto, erano 120 , anche se molti erano nella tribuna coperta.

