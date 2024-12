È stato Stefano Micotti, con un tempo (1 ora e 56 minuti) ad aggiudicarsi l'undicesima edizione del “Sabaudia Triathlon Olimpico”, che si è svolto al cospetto di 220 atleti , bravi a sfidare il lungo percorso nella frazione di nuoto, bike e corsa. Ad avere la meglio è stato l’atleta piemontese, che ha avuto qualche difficoltà nel primo giro in acqua, recuperando i battistrada in pochi minuti. In bici, poi, è stato davanti al gruppo, staccando il traguardo davanti ai romani Cicchinelli e Vicari. Per le donne a salire sul gradino più alto del podio è la romana Maria Casciotti ( 2 ore e 13 minuti), alla quale sembra portar fortuna Sabaudia, visto che a febbraio scorso si era aggiudicata il Duathlon di Carnevale. Per lei una vittoria pesante, visto che ha staccato la Tonoli con un vantaggio di sette minuti. Una manifestazione che si conferma, ancora una volta, di grande spessore, soprattutto per il fine sociale, che è la sicurezza stradale. La gara è stata intitolata al compianto atleta Riccardo Giorgi, scomparso a febbraio scorso. L'Associazione Sportiva Guida Sicura ha voluto ringraziare il sindaco Mosca e il delegato allo Sport di Sabaudia Massimo Mazzali per la collaborazione, il presidente del Consiglio della Regione Lazio Antonello Aurigemma, oltre a tutte le associazioni di volontariato.

(Foto Romano)

