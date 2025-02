Il Rugby Fiumicino continua a far bene e non soltanto a livello di risultati ottenuti sul terreno di gioco ma anche dal punto di vista delle soddisfazioni personali. La società fiumicinese, può di fatto festeggiare ed essere al contempo orgogliosa nell'aver avuto in squadra quattro giocatori che recentemente hanno raggiunto un prestigioso traguardo. Thomas Del Sureto, Manuel Scappini, Edward Brasnean e Alessandro Teodosio, sono questi i nomi dei rugbisti - che hanno vestito la casacca rossoblu del Fiumicino - ad essere stati convocati rispettivamente per la Nazionale Italiana Under 18 e Under 19. Non tralasciando ovviamente il fondamentale lavoro eseguito sia dall'Unione Rugby Capitolina che dalle Fiamme Oro Rugby, nel percorso finale di formazione con i precedenti atleti in questione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA