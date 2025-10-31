Il 2025 del rugby giovanile fiumicinese si chiude con un appuntamento imperdibile. Domenica 28 dicembre, infatti, andrà in scena “GRIFF 9 – Mediani di Mischia e Skills”, che farà tappa a Roma per un’edizione speciale di fine anno. La giornata, in quel del comune aeroportuale, si terrà in collaborazione con il Rugby Fiumicino. Il programma, pensato per ragazzi e ragazze delle categorie Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, si svolgerà presso la sede di via Giovanni Taurisano 84. Quest'ultimo, si dividerà in sei micro blocchi di lavoro, con sessioni da 15 a 60 minuti, per un totale di cinque ore intense ma divertenti. L’iniziativa, ideata e condotta dall'ex rugbista Paul Griffen, è ormai un punto di riferimento per i giovani atleti che vogliono migliorare le proprie capacità tecniche, tattiche e mentali. Attraverso un focus particolare, quello riguardante il ruolo del mediano di mischia, il 9, cuore pulsante del gioco. L’evento inizierà alle ore 13.30 e si concluderà alle 18.30, seguito da un momento conviviale con pasta party e briefing in clubhouse. Per iscriversi o ricevere ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente l’organizzazione via email all’indirizzo griff@kitsportswear.com o tramite messaggio privato sui canali social ufficiali.

