Il Civitavecchia Rugby ha tenuto con grande successo la due giorni del progetto “Il Rugby incontra la Scuola 2025”. Mercoledì scorso al Moretti Della Marta sono stati ospitati gli studenti del liceo scientifico, linguistico e musicale Galileo Galilei di Civitavecchia mentre oggi è stata la volta dell’Istituto superiore Guglielmo Marconi. Più di 200 tra studenti, docente personale e giocatori del club hanno passato due mattinate al Moretti Della Marta, coinvolti nel bellissimo progetto che unisce sport, in questo caso quello del rugby, e scuola.

«Il progetto – spiega il direttore tecnico delle giovanili del Crc, Marian Neagos - ha due principali obiettivi: la promozione del nostro sport all’interno degli istituti scolastici ma soprattutto la sensibilizzazione dei partecipanti a quello che è il nostro ambiente sportivo. Durante la prima parte della mattinata, un percorso a stazioni ha portato i ragazzi a conoscere quelle che sono le regole fondamentali del nostro sport. Tutti hanno avuto l’occasione di provare il TAG Rugby, variante del nostro sport che con l’utilizzo di alcune bande sui fianchi evita lo scontro fisico tra i ragazzi. Tutto il club è stato coinvolto attivamente nell’organizzazione della giornata. I giocatori della nostra squadra Senior insieme a componenti del loro staff tecnico si sono messi a disposizione come allenatori degli studenti. Lo staff della segreteria insieme ad alcuni componenti della squadra Oldhanno organizzato l’accoglienza ed il terzo tempo per la merenda. Durante la competizione interclasse di Rugby TAG, abbiamo avuto il piacere di veder giocare anche due insegnanti insieme ai loro allievi come componenti del team».

