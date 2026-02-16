L’Etrurians vince ancora, stavolta di misura contro il Formello Calcio. Dopo il 2-0 casalingo rifilato all’Atletico Focene, gli uomini di mister Danilo Rinaldi si impongono in trasferta contro una squadra in piena lotta per non retrocedere. In classifica i ladispolani si portano a -4 dal terzo posto, un risultato straordinario fino a questo momento. Decide Funari nel primo tempo con un’acrobazia che non dà scampo al portiere Sambuco.

Gialloviola in campo con Portoghesi tra i pali, poi la difesa a quattro è composta da Eluwa e Catini sulle fasce (quest’ultimo prende il posto di Roscioli in extremis), al centro Pierini e Abbruzzetti. Poi Angelucci play, Silenzi e Peluso a completare il mosaico. In avanti ancora una volta Pallozzi, Funari e Formaggi. La gara è piuttosto equilibrata. Il Formello si gioca tanto e pur se non concede molto non riesce nemmeno ad impensierire Portoghesi. Poi l’episodio che accende il match: magia di Funari, che dal limite dell’area si inventa una rovesciata spettacolare e firma l’1-0 per l’Etrurians.

Una giocata di grande qualità che premia l’iniziativa offensiva degli ospiti. Ci prova pure Formaggi ma stavolta l’estremo difensore blocca. Si va negli spogliatoi. Nella ripresa ne risente ancora lo spettacolo, la posta in palio è tanta e Portoghesi non viene quasi mai impegnato. L’Etrurians gestisce con ordine fino al 90’ ed è festa finale.

«Una partita un po' piatta diciamo – è il commento dell’allenatore Rinaldi – ma era importante a mio avviso portarla a casa. Il campo era difficile, ci sono state poche occasioni poi Funari l’ha sbloccata con un gol di rovesciata dal limite dell’area. Dobbiamo continuare così, il campionato è ancora lungo». Prossima sfida all’Angelo Sale contro Borgata Gordiani. L’occasione magari per allungare ancora in classifica e ottenere la terza vittoria consecutiva.

Portoghesi, Eluwa (45’ pt Mitsch), Catini, Angelucci, Abbruzzetti, Pierini, Silenzi (44’ st Freddi), Peluso, Pallozzi (22’ st Cobzaru), Formaggi (37’ st Palombo), Funari (30’ st Cotea). A disp. Rossi, Roscioli, Di Nezza. All. Rinaldi

