Grande risultato per Livia Rossi. L’atleta civitavecchiese ha preso parte, sabato scorso, ai campionati Italiani della categoria Esordienti di ciclismo su strada a Gorizia, ottenendo un risultato davvero speciale. Dopo un inizio di stagione che l’ha vista sempre protagonista nelle migliori gare a livello nazionale, la portacolori del Team Vangi Lady ha dato spettacolo durante l’evento tricolore che si è svolto in terra bisiacca, nel corso della quale si è inserita nella fuga protagonista di giornata e poi conclusa con una volata di sette atlete, nella quale Rossi ha portato a casa un bellissimo quinto posto.

«È stata una gara durissima – racconta la ciclista civitavecchiese – soprattutto per il percorso duro e per il caldo che sfiorava i 40 gradi. Me la sono giocata fino agli ultimi metri, sono contenta per questo bellissimo risultato. Dedico questo quinto posto ai miei genitori, alla mia squadra, a Massimo Cheli e alla rappresentativa Lazio che mi hanno supportato in questi giorni».

