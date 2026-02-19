Sabato la Nautilus sarà impegnata nella difficilissima vasca del Trieste, una sfida che rappresenta un banco di prova importante per il percorso di crescita della squadra. A “Spazio Nautilus” il preparatore atletico Mauro Ronconi, volto storico del settore, con un’esperienza pluridecennale nella preparazione degli atleti. Da ricordare quella con la Snc di Marcello Del Duca e Roldano Simeoni, per tanti anni. Lungo periodo anche in Spagna, dove Ronconi ha insegnato “Applicazioni e valutazioni della forza” alla Scuola di Medicina dello Sport della facoltà dell'università di Malaga, città dove ha svolto il preparatore atletico del Waterpolo Malaga con Juan Jane.

Ronconi entra subito nel cuore del lavoro di questi mesi: «Non c’è una parte del corpo più importante dell’altra nella pallanuoto. L’allenamento della forza si basa su due concetti fondamentali: quello prestativo e quello preventivo. Da una parte lavoriamo per migliorare la performance, dall’altra per evitare infortuni, rafforzando la muscolatura specifica». In un campionato scandito da pause frequenti, la gestione della condizione atletica diventa una vera sfida.

«Le pause possono essere utili – spiega – perché permettono di intervenire sulle lacune fisiche e tattiche emerse prima dello stop. Se sfruttate bene, diventano un’opportunità per farsi trovare pronti nei momenti chiave della stagione». Sul percorso della squadra, Ronconi evidenzia passi avanti significativi: «Abbiamo raggiunto discreti livelli di forza muscolare, ma possiamo e dobbiamo migliorare ancora».

La crescita passa anche da un aspetto spesso sottovalutato: «L’alimentazione è uno dei fattori fondamentali per un atleta. Raggiungere un equilibrio tra carboidrati (60%), proteine (25%) e grassi (15%) è determinante per ottenere una performance ottimale».

Uno sguardo al settore giovanile: «Con le allieve, oltre ai concetti preventivi e prestazionali, inseriamo l’allenamento compensativo, lavorando su gruppi muscolari meno coinvolti nei gesti tecnici. C’è differenza tra lavoro in acqua e in palestra: in vasca si sviluppa la forza speciale legata al gesto tecnico, mentre in palestra si costruisce la base muscolare».

