Il 28esimo turno di Eccellenza laziale, valevole per il girone A, sta per prendere piede. Infatti, nella giornata odierna e dunque nell'ultima domenica del mese di marzo, andranno in scena le consuete 9 partite di campionato. Dalle 11 alle ore 16, scenderanno in campo anche W3 Maccarese e Fiumicino.

Seconda trasferta consecutiva per i bianconeri, che dopo il successo per 1-2 sul terreno di gioco della Sorianese, saranno di scena sempre in trasferta ma contro la Romulea. La società maccaresana, ad oggi al secondo posto,

è a -9 dalla capolista Valmontone e a +4 dal Civitavecchia terzo.

Rossoblu, freschi della vittoria di misura ottenuta proprio sulla Romulea, affronteranno in quel del Pietro Desideri l'Aurelia Antica Aurelio. Aeroportuali, dunque, chiamati a dare continuità dopo quanto di buono espresso nello scorso weekend, con l'obiettivo di rimanere aggrappati il più possibile alla matematica per non essere condannati alla retrocessione in Promozione. Zona playout, che attualmente, dista 6 punti ed è ricoperta dalla Luiss.

