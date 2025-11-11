Finisce in parità la sfida della decima giornata del girone A di Eccellenza tra Romulea e W3 Maccarese. Al Campo Roma, nel match delle 11.15, le due formazioni si sono spartite la posta in palio con un combattuto 1-1, frutto di un primo tempo intenso e ricco di episodi. L’avvio è tutto di marca locale: al 4’ la Romulea sblocca il risultato con Barchiesi, bravo a infilarsi tra le maglie della difesa bianconera e a superare Francabandiera in uscita con freddezza, regalando il vantaggio ai capitolini. La risposta della W3 non tarda ad arrivare. Al 18’, infatti, arriva il pareggio anche se in maniera fortuita, con una sfortunata autorete di Lisanti che devia nella propria porta un cross teso di Matteoli. Nella ripresa entrambe le compagini provano a trovare il guizzo vincente, ma le difese fanno buona guardia e il punteggio non cambia fino al triplice fischio. Per la Romulea, terz’ultima in classifica, si tratta di un punto prezioso che da morale dopo la sconfitta contro i Monti Prenestini. Dall’altra parte, la W3 Maccarese di mister Zappavigna continua il proprio momento positivo: secondo pareggio consecutivo e terzo risultato utile di fila, a conferma di una solidità fondamentale. In attesa del prossimo impegno, proprio con i Monti Prenestini, i maccaresani si piazzano come quinta forza del girone.

IL TABELLINO. Romulea-W3 Maccarese: 1-1.

Marcatori: 5' Barchiesi (R), 19' aut. Lisanti (W3).

Romulea: Pensa; Gaspaa, Faccenna, D'Andrea, Lisanti, Costa, Amorosino, Esposito, Barchiesi, Ciriachi, Ricceri. A disposizione: Pozzi, Luciani, Ferrari, Will, Campagnano, Du Bessè, Pomponi, Beltrammi, Carlucci. Allenatore: Dario Decataldo.

W3 Maccarese: Francabandiera; Marinucci, Spalletta, Guida, Starace, Citro, Buffolino, Colace, De Mutiis, Di Saverio, Matteoli. A disposizione: Zorzi, Talamonti, Tisei, Squarcia, Andracchio, Pompili, Papandrea, Botti, Mercuri. Allenatore: Andrea Zappavigna.

Arbitro: Jacopo Raparelli di Civitavecchia. Assistenti: Valerio Angiolosanto di Ostia Lido e Andrea Testani di Frosinone.

Stadio: Campo Roma (sintex), Roma.

