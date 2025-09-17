Finisce subito l’avventura per Viterbese e Sorianese nella Coppa Italia di Eccellenza 2025/2026. Ai sedicesimi di finale entrambe escono dalla competizione dopo i pareggi casalinghi dell’andata.

La Viterbese che nella sfida al Rocchi fallì molte occasioni ha perso per 1-0 nel caldissimo pomeriggio romano sul campo dell’Aurelia Antica Aurelio. Match deciso dalla rete segnata dai padroni di casa da Belli al 27’ del primo tempo. Scontato da parte di mister Gardini un turnover necessario per far rifiatare i suoi con la Viterbese che si è così schierata durante il corso della gara: , Cuffa, Fatati, Nesta, Iurato (Proietti), Rossi, Crocchianti (Marino), Filosa, Vivacqua (Follo), Luciani (Petruccelli), De Angelis (Manca). A disposizione: Bertollini, Di Prospero, Sabatini, Moricoli. Nella ripresa ogni tentativo di recuperare il confronto è risultato vano sino alla grande occasione avuta in pieno recupero con il calcio di rigore accordato ai gialloblu e che Follo ha sbagliato lasciando i romani sul decisivo vantaggio di 1-0. Viterbese che ora gioco forza dovrà e potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato resta però il rammarico di una Coppa Italia che poteva essere onorata con maggiore convinzione.

Esce dalla manifestazione anche la Sorianese che ancora una volta trova sulla sua strada la bestia nera Ottavia. Dopo il pareggio per 1-1 all’andata la compagine di mister Porcelli si è imposta in casa per 2-1. Fulvi che nel primo tempo si era fatto parare un calcio di rigore da Oliva ha portato in vantaggio i suoi intorno al 25’ della ripresa. Bella reazione dei cimini che con Fondi trovano il pari che gli avrebbe garantito i rigori ma tutto è vanificato per la Sorianese con il gol di Caselli che porta nuovamente avanti i suoi per quello che sarà il 2-1 finale. Questo l’undici iniziale della Sorianese: Oliva, Politanò, Perazza, Morettini, Andreoli, Oriolesi, Luberti, Valentini, Grillo, Fondi e Sforzini.

Le sedici qualificate che si giocheranno gli ottavi sono: Aurelia Antica Aurelio, Civitavecchia, Sterparo, Lodigiani, Ottavia, Gaeta, Ceccano, Anagni, Roma City, Sporting Nuova Florida, Terracina, Boreale, Certosa, Ferentino, Monti Prenestini e Aranova. Ottavi di finale in programma il 1° e 15 ottobre.

