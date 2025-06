Domenica di ottimi risultati per il Team Rizzo, impegnato a Roma per una riunione che si è svolta all’aperto sotto il sole. Damiano Rizzo vince ancora e continua a mostrare margini di miglioramento. «Abbiamo affrontiamo un ragazzo di 17 anni – dichiarano dal team – Damiano ha messo subito in mostra una boxe pulita e varia di combinazione. Siamo scesi dal ring tra gli applausi di tutti. Ci dicono che sono anni che non vedevano un peso massimo muoversi così. Ricordiamo che Damiano ha solamente 14 anni e da nove combatte».

Lorenzo De Santis vince e porta il suo record ad otto vittorie. Parte subito forte e già alla prima ripresa il suo avversario subisce un conteggio. Secondo round stessa storia: aumenta il ritmo di colpi ed è di nuovo conteggio. Nella terza ripresa, De Santis, gestisce il vantaggio e giunge tranquillamente alla vittoria. Pari per

Francesco Valle all’esordio a solamente 10 anni. Valle ha affrontato un ragazzo un po’ più grande ed esperto di lui, ma sale sul ring con testa e cuore, nessun passo indietro, concedendo scambi per tutte e tre le riprese e dimostrando da subito la sua bravura. «I risultati ci stanno premiando – affermano dal team Rizzo - nonostante il gran caldo i ragazzi non mollano mai un allenamento. Siamo molto orgogliosi. Prossimo appuntamento il 5 luglio ad Acilia».

