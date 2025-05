Grandi novità in casa Team Boxe Rizzo. Domani Damiano Rizzo, fiore all’occhiello della realtà locale, sarà impegnato in un test di sparring con la Nazionale italiana Under 15, sotto la guida dei maestri Patrizio Oliva e Mirko Turrin.

«Siamo contenti di questa grande opportunità – fanno sapere dal club civitavecchiese – Damiano è un atleta molto giovane e sta facendo molto bene il suo lavoro, mettendo continuamente in bacheca vittorie. Ricordiamo che stiamo parlando di un ragazzo di 14 anni, alto 192 cm e dal peso di 110 kg. Noi come palestra Action Gym e staff al suo seguito, siamo orgogliosi di lui. Siamo sicuri di una buona prova da parte sua».

@RIPRODUZIONE RISERVATA