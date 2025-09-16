Ritorno sul tatami con tante soddisfazioni per la Mabuni. La formazione civitavecchiese è stata impegnata al PalaBelardinelli di Velletri per una gara regionale. I ragazzi guidati dai maestri Stefania ed Enzo Iacobelli sono stati presenti con tre atleti. Spicca la giornata ispirata di Manuel Miceli, che ha trionfato nella categoria Esordienti 68 kg. Piedi sul podio anche per Simone Conversini, terzo tra i Cadetti 70 kg.

Più movimentata, invece, la partecipazione di Lorenzo Miceli, estromesso dalla competizione. Pur essendo avanti nel punteggio, il karateka locale è stato dichiarato sconfitto per una penalizzazione, essendo uscito dal tatami. Sorrisi in casa Mabuni per questo ritorno alle gare con due medaglie, con cui è ripresa l’attività al termine della pausa estiva.

