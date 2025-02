Ritorno alla vittoria per la Ste.Mar 90, che lascia stare i fantasmi che continuavano ad aleggiare dopo la sconfitta del derby.

Nel match valevole per il campionato di serie C, i rossoneri hanno battuto per 75-71 Borgo Don Bosco, ottenendo la seconda vittoria consecutiva nella casa del PalaRiccucci.

Dopo qualche minuto di fase di carburazione, i padroni di casa sono riusciti ad infliggere un parziale evidente ai romani tra fine primo quarto ed inizio secondo quarto, con gli ospiti che sono stati ricacciati addirittura a -14.

Il confronto ha visto sempre la prevalenza del quintetto di Gabriele La Rosa, che, però, non è mai riuscito a chiudere la pratica, a causa di qualche errore di troppo, per i quali Borgo ne ha approfittato.

E la sorpresa stava giungendo nei minuti finali, perché i romani sono riusciti a risalire la china ed a portarsi a -2.

Ma la squadra rossonera è riuscita a tenere ferma la concentrazione ed ha saputo superare qualche minuto di empasse, grazie ad una difesa granitica ed ad un attacco che non ha annaspato nei momenti caldi dell’incontro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA