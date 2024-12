La Rim Cerveteri cerca il secondo successo del 2024, in casa a Valcanneto, contro il Latina. I ceriti affrontano i pontini in una gara (domani alle ore 18), che si annuncia ad alta tensione, la cui posta in palio è alta. Parroccini e compagni sono reduci dal recente successo di Palocco che li ha portati a 12 punti in classifica con una partita in meno, che dovranno recuperare contro la Cestistica. Pertanto con i pontini, contro una compagine ben organizzata, a 14 punti, gli etruschi avranno l'occasione di raggiungerli.

«Scendiamo in campo per giocarcela, non abbiamo nulla da perdere - ha riferito Parroccini - il successo infrasettimanale ci ha dato tanta carica, ma soprattutto fiducia, visto che non riuscivamo a venirne fuori. Lontano da casa abbiamo perso gare in maniera ingenua, ora abbiamo capito che la concentrazione è un’arma importante in questo campionato».

Contro Latina la formazione che coach Russo farà scendere sul parquet dovrebbe essere quella di Palocco, dove la Rim ha recuperato il risultato, concludendo il match con una vittoria pesante e bella.

«Torniamo ad abbracciare i nostri tifosi, vogliamo vincere», ha concluso il capitano».

