Dopo la vittoria casalinga di mercoledì scorso, ecco che la RIM DCL Edilizia Cerveteri si porta a Latina, stasera alle 20.30 contro una formazione che dovrà affrontare con la giusta concentrazione.

Tutti a disposizione di coach Russo, tranne Garbini che dovrà operarsi ai crociati. La vittoria nella seconda di campionato ha galvanizzato l'ambiente che spera di fare più punti possibili per evitare di inseguire. Come si sa, l'obiettivo è la salvezza.

«Da matricola non possiamo chiedere di più - ha riferito il capitano Parroccini - . Ora pensiamo a Latina, andiamo a giocare una partita dura, di fronte a un avversario che oltre ad avere valore, gode di molta esperienza. Ce la giocheremo a viso aperto, sperando di interpretare una bella gara. È quanto cerchiamo, mettere in campo il massimo per raggiungere altrettanto. Sanno tutti che è un campionato duro, ne usciremo bene».

Nella città pontina è attesa una prestazione corale dei ceriti, che vogliono conquistare una vittoria.

