È andato in scena giovedì scorso a Foligno (Perugia), nello stadio Enzo Blasone, organizzato dalla locale Atletica Winner il tradizionale “Meeting Città della Quintana”, manifestazione che ogni anno raccoglie società ed atleti di buon livello tecnico dell'Umbria e delle regioni limitrofe. In gara anche tre giovani atleti dell'Alto Lazio con due di loro, Riccardo e Lorenzo Ticconi, che tentavano di realizzare una prestazione che consentisse loro di qualificarsi per i campionati italiani della categoria Juniores. Sfugge di poco il minimo di partecipazione a Riccardo che vince la gara con la misura di 3,80 metri nel salto con l'asta e sfiora per tre volte la misura di 4,00 metri. Lorenzo tenta anche lui il minimo nel salto in lungo, nella gara disturbata non poco dal vento che chiude al 5° posto con la misura di 6,49 metri, misura che rappresenta il suo nuovo record personale; per lui il rammarico per due salti a buone misure, nulli millimetrici di pedana. In gara anche la giovanissima allieva Michela Castagna che si difende bene nella gara degli 800 metri dove ottiene il suo nuovo record personale correndo con il crono di 2’35”01.

