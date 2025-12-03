Altro importante successo per la Revolution Karate Cerveteri, che in Coppa Italia, a Tivoli, sale sul podio con diversi atleti. I ragazzi guidata da maestro Kalid Abouijd, infatti, tornano a casa con 13 medaglie, di cui 4 ori, 4 bronzi e 5 argenti. Un ottimo risultato, a testimonianza del lavoro importante che viene fatto durante gli allenamenti.

«Ci riteniamo soddisfatti, siamo stati bravi a Tivoli, meglio non si poteva fare -riferiscono i dirigenti - Abbiamo notato una crescita, gli atleti si sono dimostrati all'altezza di team più prestigiosi. Hanno dato il meglio per arrivare a conquistare 13 medaglie, il che ci dà la carica per proseguire e lavorare per i prossimi impegni che che ci attendono nel 2026».

