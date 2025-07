Ci sarà ancora da aspettare per l’approvazione del nuovo regolamento degli impianti sportivi. La discussione era prevista all’interno del consiglio comunale che si è svolto di martedì mattina, ma alla fine non è stata presa nessuna decisione. Al momento di introdurre l’argomento, da parte del presidente del consiglio Marco Di Gennaro, l’assemblea dell’aula Pucci ha deciso di rimanere la questione in un altro momento, in una sessione che prevedeva numerosi ordini del giorno, tra cui alcune questioni molto d’attualità in città e che non riguardavano lo sport.

È stato comunque un peccato, visto che si attendevano approfondimenti dopo la bozza uscita nei giorni scorsi. All’interno ci sono diverse questioni che, speriamo, vengano discusse a breve. Sempre nel corso del consiglio comunale, l’assessore ai Servizi Finanziari, Florinda Tuoro, ha spiegato che c’è stato un contributo regionale di 700mila euro per lo stadio Fattori e di 850mila euro per la piscina comunale di via Maratona.

L’attenzione si è spostata, quindi, sul campo da calcio di via Bandiera, con il consigliere comunale di opposizione, Mirko Mecozzi, che ha esternato i suoi dubbi sulla possibilità di riaprire lo stadio per la prima parte del 2026, così come era stato annunciato qualche mese fa dall’assessore ai Lavori Pubblici, Patrizio Scilipoti. È una posizione che assume ancora più importanza, se ci considera che il consigliere è il fratello di Massimo Mecozzi, co-presidente del Civitavecchia Calcio, società chiaramente interessata ad utilizzare lo storico impianto. Non si è fatta attendere la replica del sindaco Marco Piendibene, che ha sottolineato che lo stadio riaprirà presto e che sono attualmente in corso i lavori di manutenzione per riconsegnare il Fattori alla città e al calcio locale.

