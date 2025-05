18, per l’esattezza, sono state le medaglie d’oro conquistate dagli atleti dell’Althea lo fine settimana a Fiumicino, nel Trofeo Opes Lazio, dove ancora una volta l’eleganza ha contraddistinto le performance dei ragazzi. 7 argenti e 2 bronzi contribuiscono ad arricchire il bagaglio di vittorie che la società civitavecchiese, al suo secondo anno di attività, sta collezionando con impegno e determinazione. A fine mese l’appuntamento più importante, quello con i Campionati Regionali per i quali l’Althea augura in bocca al lupo alle atlete che vi parteciperanno. Agli altri congratulazioni, per aver concluso l’anno nel migliore dei modi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA