Real Fabrica felice per l’importante riconoscimento avuto dalla Divisione Calcio a Cinque nell’ambito del Progetto Valorizzazione Giovani. Questo il comunicato del club biancoazzurro: “Ancora una volta il Real Fabrica di Roma C5 si distingue per la sua dedizione alla valorizzazione dei giovani talenti. Siamo lieti di annunciare che, per il secondo anno consecutivo, il club ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di “Vincitore del Progetto Valorizzazione Giovani” nei campionati nazionali di calcio a 5. Questo traguardo eccezionale rappresenta la conferma dell'impegno costante del club nello sviluppo dei giovani calciatori. Un impegno che ha portato il Real Fabrica di Roma C5 ad affermarsi come una realtà d'eccellenza nel panorama del futsal italiano. Siamo particolarmente orgogliosi di vantare la prima ed unica scuola di calcio a 5 di terzo livello nel viterbese e provincia. Questo traguardo dimostra la nostra dedizione nel creare un ambiente positivo e stimolante per i nostri giovani atleti, permettendo loro di crescere e sviluppare il loro talento al meglio. Un ringraziamento speciale va a tutti i tecnici e ai dirigenti che, con la loro passione e professionalità, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo”.

Real Fabrica che nella specifica graduatoria riservata alle compagini iscritte al campionato di Serie A2 nazionale (ben 46) si è classificata in tredicesima posizione e venivano premiate le prime 16. Real secondo nel girone B della Serie A2, preceduto solo dall’Olimpia Regium (quarto posto nella classifica generale).

Il gruppo Under 19 del Real Fabrica

