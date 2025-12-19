Domani l'ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A2 Elite, un momento cruciale per molte squadre, inclusa la formazione biancazzurra del Real Fabrica. Attualmente in dodicesima posizione con 13 punti, il Real Fabrica affronta alle 15 una sfida delicata contro il Mestre Fenice, attualmente relegato all'ultimo posto della classifica con solo 8 punti all'attivo (2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte). I biancazzurri arrivano a questo incontro con il desiderio di interrompere una serie negativa che li ha visti conquistare un solo punto nelle ultime quattro gare, culminata con tre sconfitte consecutive. l Real Fabrica, che dovrà fare a meno degli squalificati Martines e De Felice, espulsi nella gara interna contro che sarà privo di Martines e De Felice entrambi squalificati come Stentella per un turno dal giudice sportivo. Il match è , diretto dagli arbitri Raffaele Bonocore di Castellammare di Stabia e Emilio Viviani di Nocera Inferiore ed avrà come cronometrista Andrea Tasca di Treviso. Il programma completo della giornata odierna prevede le seguenti sfide: domani alle ore 15 Dolomiti Energia Rovereto (13) - Futsal Cesena (25), Lecco (22) - Saints Milano (10), - Maccan Prata (24) - Montegrappa (12), Mestre Fenice (8) - Real Fabrica (13), - Mgm 2000 Morbegno (19) - Atlante Grosseto (20), - Or Reggio Emilia (13) - Elledi Fc Cuneo (17), - Vinumitaly Petrarca Padova (22) - Pordenone (21). In conclusione, l'incontro tra Mestre Fenice e Real Fabrica si configura come una gara decisiva per entrambe le compagini, che ora più che mai necessitano di punti per risollevare le rispettive sorti in questo campionato. La speranza è che i biancazzurri riescano a sfruttare l’occasione per invertire il trend negativo, nonostante le difficoltà contingenti.