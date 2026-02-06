Un’esperienza unica da portare nel cuore per le ragazze del settore pattinaggio della Real Azzurra rientrate a casa dopo una giornata intensa di crescita e perfezionamento tecnico, accompagnata da tantissimi complimenti e alla presenza delle principali componenti nel movimento del pattinaggio italiano. Complimenti a tutte le atlete per l’impegno, la determinazione e la passione dimostrati. Un grazie speciale va alla maestra Valeria Marziali sempre al fianco delle ragazze e punto di riferimento fondamentale, e alle famiglie per il supporto costante. Infine, un grazie di cuore agli sponsor della Real Azzurra che hanno realizzato le divise garantendo un prezioso sostegno.

