Stefano Manelli non è più il tecnico del Civitavecchia Calcio. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata sicuramente la pesante sconfitta con il Montespaccato.

Un post gara che ha visto arrivare le dimissioni del vice allenatore Lorenzo Tarquini e del match analyst Michele Nervegna. A darne notizia direttamente il club con un comunicato molto sintetico.

Tutti i tifosi di fede nerazzurra e la stessa dirigenza, che in estate lo aveva fortemente voluto, avevano auspicato un ritorno in panchina di Stefano Manelli, alle prese da tempo con un problema fisico risolvibile ma noioso; così purtroppo non è stato.

L’ormai ex allenatore di Civitavecchia, infatti, dovrà stare lontano dal campo ancora per un po’ e la società nerazzurra non può più permettersi di perdere altro tempo.

Il nome del suo successore sembra già ci sia, ma la burocrazia impone tempi d’attesa non definibili con precisione; oggi potrebbe essere il giorno giusto per annunciarlo.

Due, al momento, le ipotesi più gettonate, anche pensando ai forti investimenti fatti nel mercato estivo e in previsione di quello di dicembre. La prima idea, che alcune indiscrezioni danno quasi per certa, porta a Raffaele Scudieri, un nome noto nel panorama dilettantistico laziale, che è stato appena esonerato dai lombardi del Legnano, con cui in serie D. L’arrivo di Scudieri potrebbe essere legato alla volontà di continuare a volare alto e sperare di assottigliare i punti di differenza dalle parti nobili della classifica. Diverso, invece, lo scenario che porterebbe a Massimo Castagnari, che più volte ha diretto la squadra nell’ultimo decennio e con cui ha vinto la Coppa Italia regionale. Il suo approdo sarebbe legato a un possibile ridimensionato degli obiettivi, con la volontà di mantenere la categoria e puntare ad una stagione senza la frenesia della scalata verso la serie D. Castagnari è reduce anche dal grande percorso con il Ladispoli, che ha condotto alla salvezza dopo aver vinto il derby playout con il Cerveteri.

