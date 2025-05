Sconfitta fortunatamente indolore per gli Snipers TecnoAlt che sabato sera in quel di Camaiore sono stati sconfitti dai padroni di casa dei Kraken per 7-1 (3-1 il primo tempo). I civitavecchiesi devono però ringraziare gli stessi Kraken perchè i toscani, vincendo il giorno dopo contro il Bomporto, hanno nei fatti consegnato il pass per la Final Four promozione proprio ai civitavecchiesi. Il match si apre subito su buoni ritmi ma la differenza sostanziale nei primi minuti è il cinismo sotto porta: i civitavecchiesi costruiscono le loro occasioni ma non sono bravi a finalizzarle, al contrario l'esperta squadra toscana è precisissima al momento di concludere. Sul parziale di 3-0 scossa di orgoglio nerazzurra con il 3-1 di Esposito. Nella ripresa la truppa di coach Valentini si organizza per un pressing a tutto campo e provare a ribaltare l'incontro ma il match è rovinato da una direzione arbitrale pietosa, che con continui fischi, tutti a danno dei civitavecchiesi, rovina un incontro che si preannunciava ricco di agonismo. I toscani ringraziano per i regali della coppia arbitrale e si dimostrano spietati in powerplay, allungando fino al 7-1 finale. «Siamo molto arrabbiati per una designazione arbitrale inadeguata - spiega il presidente Valentini - e per cui abbiamo inviato formale lettera di protesta. Era una gara di cartello, la serie A ha concluso il campionato e meritavamo un arbitraggio sicuramente più esperto di quello che è arrivato. Il secondo tempo in pratica non lo abbiamo giocato e di questo ci dispiace molto, è stata una partita rovinata: magari avremmo perso lo stesso, ma non così. Sul gioco l'analisi tattica è facile: loro hanno segnato le loro occasioni, noi no. Dobbiamo migliorare nel cinismo sotto porta e nella gestione delle superiorità/inferiorità numeriche. Ora abbiamo venti giorni di allenamenti per arrivare pronti alla Final Four del 24-25 maggio e giocarci le nostre carte in chiave promozione».

I presenti: Eugenia Pompanin, Marco Stefani, Luca Tranquilli, Michelangelo Tranquilli, Alessio Galli, Nicolò Esposito, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Bernardo Meconi, Gianmarco Novelli, Manuel Fabrizi. Allenatore: Riccardo Valentini.

