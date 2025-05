Manila Esposito mette i piedi sul podio anche nel suo secondo appuntamento in pedana agli Europei di Lipsia. Il capitano dell’As Gin ha vinto il bronzo assieme al compagno di squadra Lorenzo Minh Casali nella gara a squadre mista, che si è svolta per la prima volta nella storia della ginnastica artistica del nostro continente.

Ottima prova per Queen Manila, che ha dato il suo contributo in tutte le varie fasi, fino alla finalina per il bronzo, vinta senza troppi problemi contro la Francia. La campionessa azzurra è stata impegnata a volteggio, trave e corpo libero, riuscendo ad ottenere dei punteggi molto interessanti, anche se alcuni piccoli errori non le hanno permesso di fare ancora meglio.

Un gara che è stata anche un esperimento per Esposito, in un evento che potrebbe essere proposto alle prossime Olimpiadi di Los Angeles. Ma non è sicuramente finita, perché per lei ci saranno ancora quattro finali da qui al termine dell’infuocata settimana tedesca.

