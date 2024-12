Sarà un mercoledì spettacolare per gli amanti del calcio a 5 locale, in quanto ci sarà uno dei turni infrasettimanali stagionali per la serie C1 e per la serie C2. Eccezionalmente cominciamo dalla categoria inferiore, semplicemente perché il calendario ha contrapposto, in questa veste così inconsueta, il derby tra Quartiere Campo Oro e Atletico Civitavecchia, con il fischio d’inizio programmato per questa sera al Vittorio Tamagnini.

Ad arrivarci davanti, per quel che può contare, visto che si è giocato solo per 120 minuti finora, sono i ragazzi allenati da Simone Tangini, che si sono imposti nelle prime due uscite contro Progetto Futsal e Anguillara, a corredo di un comparto tecnico che sta proseguendo sulla sua linea, dopo i pochi sussulti estivi, giunti praticamente solo per le numerose riconferme.

Discorso diverso per gli uomini di Umberto Di Maio, che dopo aver imperversato nel convincente esordio con il Vallerano, si sono fatti soffiare la vittoria nella trasferta con il Città Eterna, con il risultato negativo di sconfitta che ha lasciato tanta rabbia in corpo, per un gruppo che sperava di meritare la vittoria piena.

Non sappiamo ovviamente chi porterà a casa questo derby, forse si può pensare ad una favorita, ma i valori non sembrano distribuiti pienamente in nessuna delle due fazioni. Ciò che è sicuro è che ci sarà una grande cornice di pubblico, da San Liborio e da Campo dell’Oro viene detto timidamente, ma i due club si stanno organizzando con una cornice di pubblico e di affetto delle grandi occasioni. Il campetto del Tamagnini favorirà anche un supporto degli spettatori a ridosso della recinzione del green.

Dando uno sguardo alle possibili formazioni, per l'Atletico sicura l'assenza del portiere Cacace, per il quale si teme uno stiramento, e quindi un lungo periodo fuori dai campi, dopo l'infortunio subito sabato scorso. Fuori anche lo squalificato Smeraglia.

Per il Qco in dubbio Cassanelli, che ha subito una forte botta. Il derby sarà arbitrato da Alberto Matteucci della sezione di Rieti. Intanto a poche ore dal derby, il Quartiere Campo Oro si è rinforzato ulteriormente.

La società del presidente Antonello Quagliata ha definito l’accordo con lo spagnolo Jesus Aliaga Serrano, classe 2004. Della questione se ne parlava da diverso tempo, con lo staff tecnico e dirigenziale che voleva fare delle aggiunte al roster, ora ufficiali con l’arrivo del giocatore, che l’anno scorso si è diviso tra la serie A slovacca e l’esperienza con il Torredembarra nella serie C del suo Paese d’origine. Non si tratta del suo primo volo verso l’Italia, in quanto ha già giocato in serie C2 con la maglia del Tre Torri Sarnano, con cui ha anche vinto il campionato. Aliaga si sta unendo in queste ore al gruppo di mister Umberto Di Maio, con il club gialloverde pronto a riservargli una grande accoglienza al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino.

Passando al campionato di serie C1, c’è una trasferta complicatissima da mettere in piedi per la Futsal Academy, che, sempre alle 21, andrà a Roma a fare visita al Casalotti. I nerazzurri arrivano a questo incrocio dopo la pesante sconfitta contro il Tc Parioli, con il punteggio di 9-4 divenuto corposo anche per gli errori in fase di impostazione con il portiere di movimento, anche se le cose si erano fatte gravi già sul 5-0 per i pariolini. La Futsal fino a questo momento ha convinto solo nelle uscite casalinghe, anche se non ci sono ancora le basi per definire il quintetto di Vincenzo Di Gabriele pronto per giocarsi i primi posti della classifica e la promozione in serie B.

«Nella rifinitura è andato tutto bene - spiega mister Vincenzo Di Gabriele - ci siamo allenati con molta intensità e ho visto una squadra che ha voglia di riscattarsi. Domani per vincere dobbiamo stare uniti e soffrire tutti insieme. Conosciamo le insidie del campo e sarà durissima portare i tre punti a casa».

Passando al Santa Severa, i ragazzi di David Dell’Università sono chiamati ad una prova attenta, anche se sarà complicato portare via i punti, in quanto i santamarinellesi dovranno confrontarsi con la terza della classe, mentre, come noto, i neroverdi stanno vivendo una stagione immersi nella difficoltà, in quanto il comparto tecnico non sembra essere all’altezza di questa serie C1, come dimostrano anche gli zero punti raccolti nelle prime quattro giornate.

Casalotti-Futsal Academy sarà arbitrata da Fabrizio Tartaglia di Ostia Lido (che sabato ha diretto l’Atletico) e Valentin Gabriel Doncu, anche lui della sezione lidense, mentre il cronometrista sarà Giulio Gararozzo, sempre di Roma 1. La Pisana-Santa Severa verrà diretta da Claudia Bassetti e Alessandro Crolla, entrambi di Roma 1, con il ruolo di cronometrista affidato a Sonia Capraro di Roma 2.

