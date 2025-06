La 61esima edizione del Settecolli sarà quasi storica per la Coser Aniene. La realtà guidata da Fabio De Santis potrà presentarsi con un numero di atleti in gara che non si è mai visto da parte del sodalizio gialloblu. A scendere nelle acque della piscina scoperta da 50 metri al Foro Italico saranno Lorenzo Ballarati, Asia Ricci e la debuttante Viola Ricci, che sarà particolarmente emozionata per questa opportunità.

Nelle ore antecedenti alle prime gare, c’è tranquillità per la formazione locale, seguita dall’allenatore-presidente, che negli ultimi giorni si è divisa tra la piscina di largo Galli, al circolo Alfio Flores e lo Stadio del Nuoto del Foro Italico per svolgere gli ultimi allenamenti in vista del trofeo internazionale. C’è grande attesa anche perché questo appuntamento sarà propedeutico agli eventi internazionali previsti a luglio.

Obiettivo della Coser Aniene sarà ricavare i frutti di tutti gli sforzi fatti durante l’anno, che ha avuto una coda non proprio simpatica, con la chiusura del PalaGalli che ha costretto i tritoni a dover peregrinare per poter proseguire la loro attività. Quest’oggi

Asia Ricci si cimenterà nei 50 dorso, con batterie mattutine e finali in pomeridiana. Venerdì sarà la volta dei 100, con conclusione prevista per sabato, quando dovrà confrontarsi in una distanza lunga per lei, ovvero il 200. La dorsista proverà a fare il meglio ed a divertirsi. Lorenzo Ballarati si è iscritto ai 50 stile libero di oggi ed ai 100 stile libero di domani. La volontà del carabiniere è di migliorare i suoi tempi ed a farsi trovare pronto per gli appuntamenti estivi, anche se non sarà facile, perché nel parco partenti ci sono atleti che hanno fatto le Olimpiadi e sono saliti sul podio a Parigi.

Come detto Viola Ricci è alla sua prima volta. Parliamo di un talento che sta esplodendo e che sta facendo la felicità del mondo Coser. La sua gara sarà il 200 dorso, che in calendario figura per venerdì. Ma lo sguardo è rivolto anche agli Europei giovaili, ovvero l’Eyof, dove gareggerà giovedì prossimo, il 3 luglio, sempre nella medesima gara.

«I ragazzi hanno lavorato bene – dichiara il coach e presidente Fabio De Santis – ognuno ha il proprio obiettivo da raggiungere. Durante l’anno hanno lavorato duramente. Sarà molto difficile andare in finale, visto il livello dei partecipanti. I ragazzi sono stati eccezionali, sono sicuro che andranno benissimo. Lorenzo vuole puntare alle Olimpiadi, Viola si è affacciata ora alla Nazionale e può fare bene, anche approfittando del panorama aperto che c’è nel settore del dorso. Asia può rimanere su certi livelli ed essere protagonista soprattutto quando compete agli Assoluti».

