Domenica scorsa l’Under 16 del Crc è stata impegnata nuovamente. Sempre in campo la formazione giovanile del Rugby Civitavecchia, in trasferta sui campi dello storico impianto sportivo del Tre Fontane.

Un quadrangolare di livello giocato a Roma dalla squadra biancorossa, con presenti in campo : Roma Sud Rugby, Lepini Rugby , Rugby Nuovo Salario e Rugby Civitavecchia.

Una domenica di sole e di divertimento dove la palla ovale l’ha fatta da padrone ed i giovani talenti laziali coetanei delle formazioni si sono dati battaglia fino alla fine.

A comandare la tecnica dei biancorossi al quadrangolare che si sono classificati secondi ci hanno pensato Alessio Moretti ed Andrea Gargiullo mentre agli aspetti logistici e organizzativi il dirigente Valerio Storri.

Coach Moretti sul quadrangolare:

«Buona uscita al torneo quadrangolare tenendo conto del numero ristretto del roster biancorosso. I ragazzi sono cresciuti sia sotto il profilo mentale che del gioco , buona collettività, numerosi i richiami dalla panchina i ragazzi in un primo momento non agiscono secondo le indicazioni, poi riescono a riprendere il filo del gioco. Il forte caldo crea problemi ma i giovani biancorossi tengono alto il ritmo e l’attenzione e finiscono in crescita. Un nuovo gruppo sta uscendo dal grembo materno e si prospetta un bel gruppo di futuri uomini rugbisti».

