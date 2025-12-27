Un anno vissuto sempre sulla cresta dell’onda, con un campionato vinto e un primato da difendere, ma anche con una tragedia che ha scosso non solo l’ambiente societario, ma tutta Civitavecchia. Si può sintetizzare in questo modo il 2025 per il Quartiere Campo dell’Oro.

La formazione gialloverde ha vinto il campionato di Seconda Categoria, che fa il paio con il successo del 2024 in Terza Categoria ed ora ha tutte le armi per poter avanzare ancora e puntare all’assalto della Promozione. E per quanto riguarda il settore calcio a 5, il Qco guarda soprattutto al futuro ed alla voglia di scalare posizioni e rimanere in lotta per i playoff, così come dimostrato nelle ultime uscite.

«Siamo a 18 punti – spiega il presidente Antonello Quagliata – e molte nostre rivali devono ancora osservare il turno di riposo. È tutto in ballo». Ma a spiccare, ovviamente, è la squadra di calcio a 11, che si è fregiata della seconda promozione consecutiva con Fabio Secondino in panchina. In estate il tecnico ha lasciato ed al suo posto è subentrato Nello Savino, ma la musica non è cambiata, anche grazie al lavoro del direttore Pino Antonucci (che da “sportivo” è passato a “generale”) e dello staff tecnico. Nel corso dell’anno solare il Quartiere Campo dell’Oro ha ottenuto 61 punti in 27 partite disputate. Una media di 2.25, che ha tenuto i gialloverdi sempre in piena lotta per la vetta del loro girone.

«Speriamo di confermarci nel 2026 – riprende Quagliata – ma ricordiamoci che siamo una neopromossa e continuare ad affermarsi non è scontato. Un minimo di errore ci deve essere consentito, è da tre anni che figuriamo sempre tra le prime della classe. Siamo in lotta per giocarcela e cercare di vincere il campionato, abbiamo una rosa costruita per questo motivo. Ora avremo un gennaio che dirà molto, in particolare con lo scontro diretto col Vetralla, che varrà praticamente sei punti. Tutto questo non potrebbe accadere, se non ci fossero i nostri affezionati sponsor, che ci sono sempre stati vicino e a cui faccio il ringraziamento per il loro supporto».

Ma, come dicevamo, non ci sono stati solo sorrisi per il Quartiere Campo dell’Oro, che ha dovuto fare i conti con la scomparsa di Francesco De Martino, giocatore gialloverde ai tempi della Terza Categoria e legato a tantissimi compagni di squadra, che ci ha lasciato lo scorso 15 marzo. La società ha dedicato a lui la vittoria del campionato di Seconda Categoria, avvenuta solo sette giorni più tardi.

«E’ stato un 2025 di successi – conclude il presidente Quagliata – ma anche di amarezza per la tragedia accaduta a Checco. Ci stringiamo sempre alla famiglia, che è rimasta vicina all’ambiente Qco, soprattutto a livello umano, così come dimostrato in occasione del memorial svolto al Tamagnini lo scorso settembre».

