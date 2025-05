Il settore calcio a 5 del Quartiere Campo Oro riparte dalle certezze. Nella giornata di ieri si è svolta una riunione di fine anno, durante la quale tutti i giocatori della formazione gialloverde hanno apposto la loro firma per il tesseramento della prossima stagione. Quindi un segnale importante per il gruppo di Umberto Di Maio, che sin da questo momento potrà prepararsi per il nuovo campionato di serie C2 conscio di questa spinta, che gli permetterà di cominciare senza nessun rallentamento. Momento di attesa, invece, per la società del presidente Antonello Quagliata, che attende il 1° luglio per poter annunciare i colpi estivi che rinforzeranno la rosa e, inoltre, le decisioni della Lnd Lazio in merito alla richiesta di ripescaggio che verrà presentata per per poter accedere direttamente al campionato di serie C1. Il Qco ha anche deciso di costituire di una squadra Under 21, per la quale sono già arrivate le adesioni di diversi ragazzi.

