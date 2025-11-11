Sarà molto complicato per il Quartiere Campo dell’Oro avanzare nel tabellone della Coppa Lazio di serie C2. Domani alle 21 ritorno del primo turno per i gialloverdi, di scena a Roma contro il Palmarola, squadra al comando del girone D.

Si riparte dal 3-3 del Tamagnini, con Bellumori e compagni chiamati a fare risultato per andare avanti, ma il gruppo non arriva all’incontro nelle migliori condizioni.

«Abbiamo parecchie assenze – afferma mister Umberto Di Maio – le gare infrasettimanali in notturna sono toste. Daremo spazio a chi ha giocato meno. Out Saraceno per impegni di lavoro, Moretti per infortunio, in dubbio Mancini forse indisponibile e Ferraccioli per infortunio. Davvero un peccato, avrei voluto giocarla al completo, visto che loro sono forti. Proveremo comunque a passare il turno. Darò minutaggio a Lipparelli, che esordirà con la nostra maglia».

@RIPRODUZIONE RISERVATA